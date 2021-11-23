МВФ согласовал выделение Украине $700 миллионов

Международный валютный фонд согласовал выделение Украине $700 миллионов. Также там было принято решение продлить действующую программу сотрудничества до июня 2022 года.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
В результате пересмотра программы Совет исполнительных директоров решил выделить Украине очередной транш.
Также продолжение программы даст Украине возможность получить следующие транши на общую сумму более $2 миллиардов.
Это решение уже поприветствовали президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмигаль. Зеленский отметил, что средства от МВФ пойдут на поддержку финансовой системы и преодоление последствий коронавирусного кризиса.
- 18 октября Международный валютный фонд объявил об успешном завершении работы своей миссии в Украине. На следующий день Рада приняла три законопроекта о Нацбанке, которые нужны для получения транша МВФ.