МВФ согласовал выделение Украине $700 миллионов

Международный валютный фонд согласовал выделение Украине $700 миллионов. Также там было принято решение продлить действующую программу сотрудничества до июня 2022 года.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

В результате пересмотра программы Совет исполнительных директоров решил выделить Украине очередной транш.

Также продолжение программы даст Украине возможность получить следующие транши на общую сумму более $2 миллиардов.

Это решение уже поприветствовали президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмигаль. Зеленский отметил, что средства от МВФ пойдут на поддержку финансовой системы и преодоление последствий коронавирусного кризиса.