МВФ погодив виділення Україні $700 мільйонів

Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні $700 мільйонів. Також там ухвалили рішення продовжити чинну програму співпраці до червня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

Унаслідок перегляду програми Рада виконавчих директорів вирішила виділити Україні черговий транш.

Також продовження програми дасть Україні можливість отримати наступні транші на загальну суму в понад $2 мільярди.

Це рішення вже привітали президент Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль. Зеленський зазначив, що кошти від МВФ підуть на підтримку фінансової системи і подолання наслідків коронавірусної кризи.