«Покриття державного бюджету». Радник Зеленського розповів, на що витратять $700 мільйонів кредиту від МВФ

Україна витратить $700 млн, які, ймовірно, отримає в кредит від Міжнародного валютного фонду, на фінансування дефіциту держбюджету.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу «Дом».

«На ці $700 млн ми очікуємо найближчим часом, вже було підписано попередню угоду з Міжнародним валютним фондом. Ці кошти закладені вже на покриття державного бюджету. Тому тут особливого вибору немає. Вони зайдуть до державного бюджету», — сказав він.

За словами Устенка, щоби вибрати всю зарезервовану для України суму в $5 млрд, потрібен час.

«Україні потрібен додатковий час, щоби вибрати всю цю зарезервовану для неї суму. Тому одна з частин переговорного процесу з МВФ стосувалася саме того, що програму було би логічно додатково продовжити, й угода, наскільки я розумію, попередньо вже отримана», — зазначив радник президента України.

Також Устенко розповів, що питання про продовження програми буде винесено на засідання ради директорів МВФ, яке має відбутися найближчим часом.

«Ми раніше отримали $2,1 млрд — це 40% від загальної нашої програми. Ми зможемо просунутися автоматично після чергового траншу й отримати 60%, що бракує. Тому, коли говорили щодо термінів програми, говорили зокрема й про те, щоби спробувати отримати повністю зарезервовану для України суму. Звичайна українська практика — це обірвати стосунки та відкрити нову програму. Цього разу використовується, на мій погляд, більш логічний підхід — спробувати вибрати те, про що домовилися раніше», — додав він.