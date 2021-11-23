Італія оштрафувала Amazon та Apple на €203 мільйони за змову

Управління з охорони конкуренції та ринку Італії оштрафувало американські компанії Amazon і Apple на загальну суму €203 мільйона за ймовірну антиконкурентну змову.

Про це повідомляє Reuters.

За даними регулятора, американські гіганти у 2018 році домовилися не продавати продукцію Apple і Beats (підрозділ Apple з 2014 року) офіційним та неофіційним реселерам (продавцям) на італійському майданчику Amazon.it, що порушує правила Європейського Союзу. За договором право продавати продукцію Apple отримали лише Amazon і ще кілька компаній.

Італійський регулятор оштрафував Amazon на €68,7 мільйона, а Apple на €134,5 мільйона. Також він вимагає скасувати обмеження та надати реселерам ліцензійних продуктів Apple і Beats доступ до Amazon.it.

У Apple штраф назвали невиправданим і заявили, що обмеження гарантують клієнтам покупку справжніх пристроїв. В Amazon також заперечують звинувачення, стверджуючи, що вони суперечать самій бізнес-моделі компанії. Обидві компанії оскаржать рішення в суді.