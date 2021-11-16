Компанію Amazon оштрафували на $500 тисяч за приховування випадків зараження коронавірусом серед працівників

Влада Каліфорнії оштрафувала компанію Amazon на $500 тисяч за «неналежне інформування про коронавірус».
Про це з посиланням на заяву генпрокурора штату Роба Бонти пише The Guardian.
Згідно з матеріалами справи, компанія приховувала від своїх співробітників випадки захворювання, чим наражала їх на небезпеку. Також Amazon не повідомляла про хворих до місцевих органів охорони здоровʼя.
«Багато працівників зі зрозумілих причин були налякані і безсилі ухвалювати усвідомлені рішення, щоб захистити себе і своїх близьких», — заявив генпрокурор.
Порушення зафіксували на підприємствах Amazon у Каліфорнії, де працює близько 150 тисяч людей.
Також Amazon погодилася повідомляти місцеві органи охорони здоровʼя про нові випадки зараження вірусом протягом 48 годин.
За словами Бонти, це рішення є першим у своєму роді в США і відповідає закону штату про право на інформацію, який набув чинності минулого року.
- У липні 2021 року Управління з захисту даних Люксембургу оштрафувало компанію Amazon на 746 мільйонів євро за недотримання правил конфіденційності відповідно до норм Європейського Союзу.
- Amazon — це найбільша корпорація з продажу товарів і послуг через інтернет, заснована у 1994 році. Виручка Amazon у 2020 році становила 386,1 мільярда доларів (у 2019 було 280,5 мільярда доларів). 5 липня Джефф Безос залишив посаду гендиректора заснованої ним компанії Amazon.