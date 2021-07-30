Люксембург оштрафував Amazon на 746 мільйонів євро за порушення конфіденційності клієнтів

Управління з захисту даних Люксембургу оштрафувало компанію Amazon на 746 мільйонів євро за недотримання правил конфіденційності відповідно до норм Європейського Союзу.
Про це повідомляє Politico.
Згідно з останніми документами компанії, рішення ухвалили 16 липня, оскільки регулятор підтвердив, що «обробка персональних даних Amazon не відповідала Загальному регламенту ЄС про захист даних».
«Ми категорично не згодні з рішенням CNPD та маємо намір оскаржити його. Рішення, що стосується того, як ми показуємо клієнтам відповідну рекламу, спирається на субʼєктивні та неперевірені тлумачення європейського законодавства щодо конфіденційності, а пропонований штраф цілком не відповідає пропорції навіть такого тлумачення», — йдеться у заяві Amazon.
- 5 липня Джефф Безос залишив посаду гендиректора заснованої ним компанії Amazon. Повноваження перейшли до Ендрю Джессі, який раніше керував компанією Amazon Web Services.
- Amazon — це найбільша корпорація з продажу товарів і послуг через інтернет, заснована у 1994 році. Виручка Amazon у 2020 році становила 386,1 мільярда доларів (у 2019 було 280,5 мільярда доларів). Сам Безос — найбагатша людина у світі. За даними Forbes його статки сягають 196,2 мільярда доларів.