Люксембург оштрафовал Amazon на 746 миллионов евро за нарушение конфиденциальности клиентов

Управление по защите данных Люксембурга оштрафовало компанию Amazon на 746 миллиона евро за несоблюдение правил конфиденциальности в соответствии с нормами Европейского Союза.

Об этом сообщает Politico.

Согласно последним документам компании, решение было принято 16 июля, поскольку регулятор подтвердил, что «обработка персональных данных Amazon не отвечала Общему регламенту ЕС о защите данных».

«Мы категорически не согласны с решением CNPD и намерены обжаловать его. Решение, касающееся того, как мы показываем клиентам соответствующую рекламу, опирается на субъективные и непроверенные толкования европейского законодательства о конфиденциальности, а предлагаемый штраф полностью не соответствует пропорции даже такого толкования», — говорится в заявлении Amazon.