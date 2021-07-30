Люксембург оштрафовал Amazon на 746 миллионов евро за нарушение конфиденциальности клиентов

Управление по защите данных Люксембурга оштрафовало компанию Amazon на 746 миллиона евро за несоблюдение правил конфиденциальности в соответствии с нормами Европейского Союза.
Об этом сообщает Politico.
Согласно последним документам компании, решение было принято 16 июля, поскольку регулятор подтвердил, что «обработка персональных данных Amazon не отвечала Общему регламенту ЕС о защите данных».
«Мы категорически не согласны с решением CNPD и намерены обжаловать его. Решение, касающееся того, как мы показываем клиентам соответствующую рекламу, опирается на субъективные и непроверенные толкования европейского законодательства о конфиденциальности, а предлагаемый штраф полностью не соответствует пропорции даже такого толкования», — говорится в заявлении Amazon.
- 5 июля Джефф Безос оставил должность гендиректора основанной им компании Amazon. Полномочия перешли к Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services.
- Amazon — это крупнейшая корпорация по продаже товаров и услуг через интернет, основанная в 1994 году. Выручка Amazon в 2020 году составила 386,1 миллиарда долларов (в 2019 году было 280,5 миллиарда долларов). Сам Безос — самый богатый человек в мире. По данным Forbes его состояние достигает 196,2 миллиарда долларов.