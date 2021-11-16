Компанию Amazon оштрафовали на $500 тысяч за сокрытие случаев заражения коронавирусом среди сотрудников

Власти Калифорнии оштрафовали компанию Amazon на $500 тысяч за «ненадлежащее информирование о коронавирусе».
Об этом со ссылкой на заявление генпрокурора штата Роба Бонты пишет The Guardian.
Согласно материалам дела, компания скрывала от своих сотрудников случаи заболевания, чем подвергала их опасности. Также Amazon не сообщала о заболевших в местные органы здравоохранения.
«Многие работники по понятным причинам были напуганы и бессильны принимать осознанные решения, чтобы защитить себя и своих близких», — заявил генпрокурор.
Нарушения были зафиксированы на предприятиях Amazon в Калифорнии, где работает около 150 тысяч человек.
Также Amazon согласилась сообщать местным органам здравоохранения о новых случаях заражения вирусом в течение 48 часов.
По словам Бонты, это решение является первым в своем роде в США и соответствует закону штата о праве на информацию, который вступил в силу в прошлом году.
- В июле 2021 года Управление по защите данных Люксембурга оштрафовало компанию Amazon на 746 миллионов евро за несоблюдение правил конфиденциальности в соответствии с нормами Европейского Союза.
- Amazon — это крупнейшая корпорация по продаже товаров и услуг через интернет, основанная в 1994 году. Выручка Amazon в 2020 году составила 386,1 млрд долларов (в 2019 было 280,5 млрд долларов). 5 июля Джефф Безос покинул пост гендиректора основанной им компании Amazon.