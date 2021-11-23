Италия оштрафовала Amazon и Apple на €203 миллиона за сговор

Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американские компании Amazon и Apple на общую сумму в €203 миллиона за вероятный антиконкурентный сговор.

Об этом сообщает Reuters.

По данным регулятора, американские гиганты в 2018 году договорились не продавать продукцию Apple и Beats (подразделение Apple с 2014 года) официальным и неофициальным реселлерам (продавцам) на итальянской площадке Amazon.it, что нарушает правила Европейского Союза. По договору право продавать продукцию Apple получили только Amazon и еще несколько компании.

Итальянский регулятор оштрафовал Amazon на €68,7 миллиона, а Apple на €134,5 миллиона. Также он потребовал отменить ограничения и предоставить реселлерам подлинных продуктов Apple и Beats доступ к Amazon.it.

В Apple штраф назвали неоправданным и заявили, что ограничения гарантируют клиентам покупку подлинных устройств. В Amazon тоже овергают обвинения, утверждая, что они противоречат самой бизнес-модели компании. Обе компании оспорят решение в суде.