Италия оштрафовала Amazon и Apple на €203 миллиона за сговор

Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американские компании Amazon и Apple на общую сумму в €203 миллиона за вероятный антиконкурентный сговор.
Об этом сообщает Reuters.
По данным регулятора, американские гиганты в 2018 году договорились не продавать продукцию Apple и Beats (подразделение Apple с 2014 года) официальным и неофициальным реселлерам (продавцам) на итальянской площадке Amazon.it, что нарушает правила Европейского Союза. По договору право продавать продукцию Apple получили только Amazon и еще несколько компании.
Итальянский регулятор оштрафовал Amazon на €68,7 миллиона, а Apple на €134,5 миллиона. Также он потребовал отменить ограничения и предоставить реселлерам подлинных продуктов Apple и Beats доступ к Amazon.it.
В Apple штраф назвали неоправданным и заявили, что ограничения гарантируют клиентам покупку подлинных устройств. В Amazon тоже овергают обвинения, утверждая, что они противоречат самой бизнес-модели компании. Обе компании оспорят решение в суде.
- Ранее Amazon оштрафовали на $500 тысяч за сокрытие случаев заражения коронавирусом среди сотрудников, а до этого на €746 миллионов за нарушение конфиденциальности клиентов.
- В Бразилии Apple оштрафовали на $2 миллиона за продажу iPhone без зарядного блока. В Техасе на $500 миллионов за нарушение патентов на 4G, а за антиконкурентное поведение на рынке Франции на более чем миллиард евро.