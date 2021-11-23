Письменниця Джоан Роулінг заявила про погрози. Захисники прав трансгендерів «злили» у мережу її адресу

Автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг повідомила, що отримала безліч загроз після публікації в Twitter її домашньої адреси та фото будинку в Шотландії.
Про це вона повідомила у своєму Twitter.
Минулої пʼятниці, 19 листопада, троє захисників прав трансгендерних людей провели акцію біля будинку Роулінг на знак протесту проти її висловлювань щодо трансгендерів. Вони сфотографували її будинок з адресною табличкою та виклали у відкритий доступ.
Після цього, за словами письменниці, вона отримала тисячі погроз розправи і зазнала цькувань. Активістів вона звинуватила у незаконній публікації її персональних даних та заявила, що їхньою метою було змусити її перестати «виступати на захист прав жінок на підставі статі». Письменниця зазначила, що такими методами активісти нічого не добʼються, і закликала користувачів соцмережі видалити ретвіти зі знімком. Також вона подякувала поліції Шотландії за сприяння.
Один із учасників акції біля будинку письменниці незабаром повідомив, що знімок було видалено. Активісти отримали погрози у відповідь після його публікації.
- У 2020 році Джоан Роулінг пожартувала у Twitter зі словосполучення «люди, які менструюють» у заголовку статті — цей термін видання використало, щоб не образити трансчоловіків і небінарних людей. Роулінг натякнула, що «люди, які менструюють», — це, по суті, жінки. Після цього письменницю звинуватили в нетерпимості до трансгендерів. Серед тих, хто критикував Роулінг, були актори Деніел Редкліфф та Емма Вотсон, які зіграли головних героїв у серії фільмів про «Гаррі Поттера».
- Пізніше Роулінг розповіла, що її висловлювання про трансгендерів повʼязані з особистим досвідом домашнього та сексуального насильства. Її батько був розчарований, що мав дочку, а не сина, тож Роулінг думала над трансгендерним переходом.
- Близько 150 всесвітньо відомих особистостей підписали лист, який засуджує онлайн-шеймінг знаменитостей на прикладі критики Джоан Роулінг.
- 15 вересня 2020 року вийшов новий детектив Джоан Роулінг — «Дурна кров», який розповідає про розслідування вбивств серійного вбивці-трансгендера. Письменницю звинуватили у трансфобії, а у соцмережах почали її «ховати».
- У листопаді стало відомо, що Роулінг не запросили на зйомки спецепізоду Гаррі Поттера, можливо, через звинувачення у трансфобії.