У Дубаї відкрився перший і найвищий у світі басейн із панорамою 360 градусів. День у ньому коштує $160

В Об’єднаних Арабських Еміратах у місті Дубай відкрили перший і найвищий у світі панорамний басейн з оглядом на 360 градусів.
Про це йдеться на сайті басейного комплексу, а деталі повідомляє CNN.
Басейний комплекс називається Aura Skypool, він відкрився у будівлі готелю The Palm Tower на штучному острові Пальма Джумейра і розташований на висоті 200 метрів (50 поверх). Взагалі Aura Skypool — це ще і тераса біля басейну площею 750 квадратних метрів, шезлонги і бар. На сайті це описується як «острів у небі».
Із басейну відкривається панорама на:
- штучний острів Пальма Джумейра;
- готель Бурдж-Аль-Араб;
- хмарочос Бурдж-Халіфа;
- колесо огляду Айн-Дубай.
Квиток на ранкове відвідування басейну коштує $46, на заході сонця — $54, а на цілий день — $163.
- 24 жовтня у Дубаї відкрили найбільше у світі оглядове колесо. На ньому облаштували 48 кабінок, в деяких з них є бар та можливість замовити вечерю. Один оборот колеса триває 38 хвилин. Працювати воно буде цілодобово.
- У липні в Дубаї відкрився ще один рекордний атракціон — найглибший у світі басейн для дайвінгу. Його глибина 60 метрів, він є частиною нового атракціону Deep Dive Dubai. До цього найглибшим був басейн в Польщі — 45 метрів.