У Дубаї відкрився перший і найвищий у світі басейн із панорамою 360 градусів. День у ньому коштує $160

В Об’єднаних Арабських Еміратах у місті Дубай відкрили перший і найвищий у світі панорамний басейн з оглядом на 360 градусів.

Про це йдеться на сайті басейного комплексу, а деталі повідомляє CNN.

Басейний комплекс називається Aura Skypool, він відкрився у будівлі готелю The Palm Tower на штучному острові Пальма Джумейра і розташований на висоті 200 метрів (50 поверх). Взагалі Aura Skypool — це ще і тераса біля басейну площею 750 квадратних метрів, шезлонги і бар. На сайті це описується як «острів у небі».

Із басейну відкривається панорама на:

штучний острів Пальма Джумейра;

готель Бурдж-Аль-Араб;

хмарочос Бурдж-Халіфа;

колесо огляду Айн-Дубай.

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Квиток на ранкове відвідування басейну коштує $46, на заході сонця — $54, а на цілий день — $163.