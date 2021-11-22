В Дубае открылся первый и самый высокий в мире бассейн с панорамой 360 градусов. День в нем стоит $160

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай открыли первый и самый высокий в мире панорамный бассейн с осмотром 360 градусов.
Об этом говорится на сайте бассейнового комплекса, а детали сообщает CNN.
Бассейновый комплекс называется Aura Skypool, он открылся в здании отеля The Palm Tower на искусственном острове Пальма Джумейра и расположен на высоте 200 метров (50 этаж). Вообще Aura Skypool — это еще и терраса у бассейна площадью 750 квадратных метров, шезлонги и бар. На сайте это описывается как «остров в небе».
Из бассейна открывается панорама на:
- искусственный остров Пальма Джумейра;
- гостиницу Бурдж-Аль-Араб;
- небоскреб Бурдж-Халифа;
- колесо обзора Айн-Дубай.
Билет на утреннее посещение бассейна стоит $46, на закате — $54, а на целый день — $163.
- 24 октября в Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения. На нем обустроили 48 кабинок, в некоторых из них есть бар и возможность заказать ужин. Один оборот колеса длится 38 минут. Работать оно будет круглосуточно.
- В июле в Дубае открылся еще один рекордный аттракцион — самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Его глубина 60 метров, он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. До этого самым глубоким был бассейн в Польше — 45 метров.