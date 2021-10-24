В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открылось крупнейшее в мире колесо обозрения.
Об этом пишет Euronews.
250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове. Колесо назвали «Айн Дубай» — «Глаз Дубая». В нем обустроили 48 кабинок, некоторые из них — с баром, есть возможность заказать ужин. На колесе одновременно могут находиться 1 750 посетителей.
Устроители аттракциона обещают возможность даже устраивать конференции или свадьбы. Один оборот колеса занимает 38 минут. Работать оно будет круглосуточно.
Сообщается, что колесо обозрения установили в рамках программы по повышению туристической привлекательности города.
- В июле в Дубае открылся еще один (кроме Бурдж Халифы) рекордный аттракцион — самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Его глубина 60 метров, он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. До этого самым глубоким был бассейн в Польше — 45 метров.