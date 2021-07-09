В Арабских Эмиратах открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. В нем есть «подводный город» и киностудия

Бассейн Deep Dive Dubai наполнили 14 миллионами литров пресной воды — это объем шести бассейнов олимпийского размера. Температура воды поддерживается на уровне +30 °С, что является комфортной температурой для тонкого гидрокостюма или купальника.

Об этом говорится на сайте аттракциона, а также пишет CNN .

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай открылся еще один (кроме Бурдж Халифы) рекордный аттракцион — самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Его глубина 60 метров, он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. До этого самым глубоким был бассейн в Польше — 45 метров.

27 июня Книга рекордов Гиннеса присвоила ему титул «Самый глубокий бассейн для дайвинга». Сейчас объект открыт только по приглашению, но откроется для публики в конце этого года. Наследный принц Дубая был одним из первых его посетителей.

Бассейн расположен в сооружении в форме устрицы площадью 1 500 квадратных метров. Самая большая «звезда» Deep Dive Dubai — это «подводный город». Дайверы могут исследовать его «заброшенные» квартиры. Бассейн также служит подводной киностудией — крупнейшей в своем роде в регионе. Рядом на объекте есть редакционная комната для СМИ.

Deep Dive Dubai предлагает курсы как для начинающих, так и для сертифицированных дайверов. Они также могут самостоятельно исследовать бассейн и подводный город после экскурсии с одним из гидов. Современные системы освещения и звука установили так, чтобы создать различную атмосферу под водой. Также в бассейне установили для безопасности дайверов 56 камер.

В дайвинг-комплексе также есть ресторан с большими окнами и телевизионными экранами, что позволяет семьям и друзьям, которые не занимаются дайвингом, наблюдать за тем, что происходит, с суши.

Однако бассейн предупреждает: вершину Бурдж Халифы нельзя посещать сразу после дайвинга. Из-за давления надо подождать 18 — 24 часа, прежде чем подниматься на высоту более 300 метров. Однако после небоскреба можно заниматься дайвингом.