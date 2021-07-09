В Арабських Еміратах відкрили найглибший у світі басейн для дайвінгу. У ньому є «підводне місто» та кіностудія

Басейн Deep Dive Dubai наповнили 14 мільйонами літрів прісної води — це обʼєм шести басейнів олімпійського розміру. Температура води підтримується на рівні +30 °С, що є комфортною температурою для тонкого гідрокостюма або купальника.

Про це йдеться на сайті атракціону, а також пише CNN .

В Обʼєднаних Арабських Еміратах у місті Дубай відкрився ще один (окрім Бурдж Халіфи) рекордний атракціон — найглибший у світі басейн для дайвінгу. Його глибина 60 метрів, він є частиною нового атракціону Deep Dive Dubai. До цього найглибшим був басейн у Польщі — 45 метрів.

27 червня Книга рекордів Гіннеса присвоїла йому титул «Найглибший басейн для дайвінгу». Наразі обʼєкт відкритий тільки на запрошення, але відкриється для публіки наприкінці цього року. Наслідний принц Дубая був одним із перших його відвідувачів.

Критий басейн розташований у споруді у формі устриці площею 1 500 квадратних метрів. Найбільша «зірка» Deep Dive Dubai — це «підводне місто». Дайвери можуть досліджувати його «занедбані» квартири. Басейн також служить підводною кіностудією — найбільшою у своєму роді в регіоні. Поруч на обʼєкті є редакційна кімната для ЗМІ.

Deep Dive Dubai пропонує курси як для початківців, так і для сертифікованих дайверів. Вони також можуть самостійно досліджувати басейн і підводне місто після екскурсії з одним із гідів. Сучасні системи освітлення та звуку встановили так, щоб створити різноманітну атмосферу під водою. Також у басейні встановили задля безпеки дайверів 56 камер.

У дайвінг-комплексі також є ресторан з великими вікнами і телевізійними екранами, що дозволяє сімʼям і друзям, які не займаються дайвінгом, спостерігати за тим, що відбувається, з суші.

Проте басейн попереджає: вершину Бурдж Халіфи не можна відвідувати одразу після дайвінгу. Через тиск треба почекати 18 — 24 години, перш ніж підніматись на висоту понад 300 метрів. Проте після хмарочосу можна займатись дайвінгом.