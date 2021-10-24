У Дубаї відкрили найбільше у світі оглядове колесо

У Дубаї (Обʼєднані Арабські Емірати) відкрилося найбільше у світі оглядове колесо.

Про це пише Euronews.

250-метровий атракціон розташований на штучному острові. Колесо назвали «Айн Дубай» — «Око Дубая». На ньому облаштували 48 кабінок, в деяких з яких є бар та можливість замовити вечерю. На колесі одночасно можуть перебувати 1 750 відвідувачів.

Організатори атракціону обіцяють навіть можливість влаштовувати конференції або весілля. Один оборот колеса триває 38 хвилин. Працювати воно буде цілодобово.

Повідомляється, що оглядове колесо встановили в рамках програми з підвищення туристичної привабливості міста.