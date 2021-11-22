В Україну йдуть похолодання і мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю

Також синоптики попередили про різке похолодання через надходження холодних повітряних мас із півночі Скандинавії.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

У вівторок, 23 листопада, в багатьох областях Україні прогнозують мокрий сніг . У Києві, найімовірніше, він піде ближче до вечора.

За даними УГМЦ, опадів не буде лише на північному сході, в інших регіонах подекуди очікуються невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах, окрім півдня, буде ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7—12 м/с.

Температура вночі знизиться до 0...-5 °С, удень буде від -1° до +4 °С, на Закарпатті +3...+8 °С, у південній частині — вночі +1...+6 °С, вдень повітря прогріється до +9 °С.

У Києві та в Київській області у вівторок також прогнозують мокрий сніг — подекуди сьогодні вночі і повсюдно завтра на вечір. На дорогах ймовірна ожеледиця, вночі у столиці буде 0...-2 °С, удень +1...+3 °С.