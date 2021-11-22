В Украину идут похолодание и мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде

Во вторник, 23 ноября, во многих областях Украины прогнозируют мокрый снег. В Киеве, вероятнее всего, он пойдет ближе к вечеру.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.
Также синоптики предупредили о резком похолодании из-за прихода холодных воздушных масс с севера Скандинавии.
По данным УГМЦ, осадков не будет только на северо-востоке, в других регионах местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах, кроме юга, будет гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7—12 м/с.
Температура ночью снизится до 0...-5 °С, днем от -1° до +4°С, на Закарпатье +3...+8 °С, в южной части — ночью +1...+6 °С, днем воздух прогреется до +9 °С.
В Киеве и Киевской области во вторник также прогнозируют мокрый снег — местами сегодня ночью и везде завтра к вечеру. На дорогах вероятен гололед, ночью в столице будет 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем происходящие сейчас в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.