В Украину идут похолодание и мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде

Во вторник, 23 ноября, во многих областях Украины прогнозируют мокрый снег. В Киеве, вероятнее всего, он пойдет ближе к вечеру.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

Также синоптики предупредили о резком похолодании из-за прихода холодных воздушных масс с севера Скандинавии.