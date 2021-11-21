Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну

Міністерство енергетики Білорусі з 21 листопада відновило постачання електроенергії в Україну.
Про це йдеться у даних на сайті «Укренерго» та у повідомленні Міненерго Білорусі.
За даними «Укренерго», зараз Україна імпортує з Білорусі 415 мВТ⋅годину. Експорт здійснюється відповідно до підписаного на листопад контракту між країнами.
- Енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі, але фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише від Білорусі — з РФ країна не має договору, а енергосистема Молдови надто мала для балансування української.
- До 1 листопада в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі, яка набула чинності у травні. 2 листопада в Україну з Білорусі почалися аварійні поставки електроенергії через дефіцит потужності в енергетичній системі. Постачання було короткостроковим.
- 8 листопада у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що Білорусь нібито відмовилася продавати електроенергію Україні, тому в листопаді поставки припинять. Пізніше в «Беленерго» спростували цю інформацію, уточнивши, що йшлося про зміну умов співпраці державного обʼєднання та певних компаній.