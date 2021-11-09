Білорусь спростувала інформацію про зупинку постачання електроенергії в Україну

Білорусь не припинятиме постачання електроенергії в Україну в рамках підписаного на листопад контракту. Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобовʼязань.

Про це повідомило білоруське ДП «Беленерго».

Вони пояснили, що лист гендиректора білоруського державного обʼєднання «Беленерго» Павла Дрозда, що потрапив до ЗМІ, був адресований конкретним компаніям, постачання електроенергії яким не було заплановано. У цьому листі йшлося про зміну умов співпраці.

Нагадаємо, восьмого листопада у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що Білорусь нібито відмовилася продавати електроенергію Україні, у звʼязку з чим постачання в листопаді припиниться.