Беларусь опровергла информацию об остановке поставок электроэнергии в Украину

Беларусь не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам.
Об этом сообщило беларусское ГП «Белэнерго».
Они объяснили, что попавшее в СМИ письмо гендиректора беларусского государственного объединения «Белэнерго» Павла Дрозда было адресовано конкретным компаниям, поставлять электроэнергию которым не планировалось. В этом письме речь шла об изменении условий сотрудничества.
Напомним, 8 ноября в СМИ появилась информация о том, что Беларусь якобы отказалась продавать электроэнергию Украине, в связи с чем поставки в ноябре прекратятся.
- До 1 ноября действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае. 2 ноября в Украину из Беларуси начались аварийные поставки электроэнергии из-за дефицита мощности в энергетической системе. Поставки были краткосрочными.
- Энергосистема Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси, но фактически получить аварийную помощь Украина может только от Беларуси — с РФ у страны нет договора, а энергосистема Молдовы слишком мала для балансировки украинской.