Беларусь опровергла информацию об остановке поставок электроэнергии в Украину

Беларусь не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам.

Об этом сообщило беларусское ГП «Белэнерго».

Они объяснили, что попавшее в СМИ письмо гендиректора беларусского государственного объединения «Белэнерго» Павла Дрозда было адресовано конкретным компаниям, поставлять электроэнергию которым не планировалось. В этом письме речь шла об изменении условий сотрудничества.

Напомним, 8 ноября в СМИ появилась информация о том, что Беларусь якобы отказалась продавать электроэнергию Украине, в связи с чем поставки в ноябре прекратятся.