Беларусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию

Беларусь все же отказалась поставлять электроэнергию в Украину.
Копию уведомления авторства гендиректора беларусского государственного объединения «Белэнерго» Павла Дрозда опубликовали член коллегии Госинспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная и «Цензор.НЕТ».
«ГПО «Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины [объединенная энергетическая система Украины] на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», — говорится в сообщении Дрозда.
Это письмо получили компании-участники рынка электрической энергии. Причины решения «Белэнерго» не указаны, но Кошарная отметила, что это «ожидаемо».
Вероятно, поставки прекратятся уже 9 ноября.
- До 1 ноября действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае. 2 ноября в Украину из Беларуси начались аварийные поставки электроэнергии из-за дефицита мощности в энергетической системе. Поставки были краткосрочными.
- Энергосистема Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси, но фактически получить аварийную помощь Украина может только от Беларуси — с РФ у страны нет договора, а энергосистема Молдовы слишком мала для балансировки украинской.