В Украину из Беларуси начались аварийные поставки электроэнергии, но ненадолго

Беларусь в рамках аварийной помощи до 20:00 (по Киеву) 2 ноября будет поставлять Украине электроэнергию.

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что начало оказывать аварийную помощь с 14:00 по запросу украинской стороны. «РБК Украина» и «Экономическая правда» пишут, что источники в Укрэнерго подтвердили эту информацию.

Энергосистема Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси, но фактически получить аварийную помощь Украина может только от Беларуси — с РФ у страны нет договора, а энергосистема Молдовы слишком мала для балансировки украинской.