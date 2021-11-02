В Украину из Беларуси начались аварийные поставки электроэнергии, но ненадолго

Беларусь в рамках аварийной помощи до 20:00 (по Киеву) 2 ноября будет поставлять Украине электроэнергию.
Министерство энергетики Беларуси сообщило, что начало оказывать аварийную помощь с 14:00 по запросу украинской стороны. «РБК Украина» и «Экономическая правда» пишут, что источники в Укрэнерго подтвердили эту информацию.
Энергосистема Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси, но фактически получить аварийную помощь Украина может только от Беларуси — с РФ у страны нет договора, а энергосистема Молдовы слишком мала для балансировки украинской.
- До 1 ноября действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае. При этом ранее по резервной процедуре был проведен аукцион на доступ к межгосударственным электросетям. Почти все пересечения с Беларусью выкупил «Энергоатом».
- Глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из России и Беларуси с ноября. Премьер-министр 2 ноября заявил, что НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии, поэтому возможность импортировать электроэнергию из Беларуси в Украине существует.
- Накануне закупку Украиной электроэнергии из России и Беларуси разблокировал суд. Поставки ожидаются 3 ноября.