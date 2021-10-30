Глава комитета Рады Герус: С 1 ноября импорта электроэнергии из России и Беларуси не будет

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что с 1 ноября импорта электроэнергии из России и Беларуси не будет.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Геруса, российская компания «Интер РАО» 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но уже 21 октября отменила его. В Беларуси соответствующие аукционы на продажу электроэнергии также были отменены.

Также Герус сообщил, что по данным Минэнерго, 29 октября на складах семи тепловых электростанций не соблюдались гарантированные запасы угля. Нарушения обнаружили на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС и Славянской ТЭС.

Ранее Герус сообщил, что Россия с 1 ноября останавливает поставки в Украину энергетического угля марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).