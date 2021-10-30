Голова комітету Ради Герус: З 1 листопада імпорту електроенергії з Росії та Білорусі не буде

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що з 1 листопада імпорту електроенергії з Росії та Білорусі не буде.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Геруса, російська компанія «Интер РАО» 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але вже 21 жовтня скасувала його. У Білорусі відповідні аукціони на продаж електроенергії також було скасовано.

Також Герус повідомив, що за даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи теплових електростанцій не дотримувалися гарантованих запасів вугілля. Порушення виявили на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміївській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС і Слов’янській ТЕС.

Раніше Герус повідомив, що Росія з 1 листопада зупиняє постачання в Україну енергетичного вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), «Донбасенерго» (Словʼянська ТЕС) та «Технова» (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).