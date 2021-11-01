Суд разблокировал закупку Украиной электроэнергии из России и Беларуси. Поставки ожидаются 3 ноября

Окружной административный суд Киева разблокировал проведение аукционов на закупку электроэнергии из России и Беларуси, отменив обеспечение иска компании «ДТЭК Западэнерго», которая принадлежит Ринату Ахметову.
Как сообщает «Укрэнерго», первые суточные аукционы начались уже сегодня, 1 ноября, а поставки электроэнергии ожидаются 3 ноября.
Суд удовлетворил ходатайство Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, что позволило возобновить действие положений Порядка распределения пропускной способности межгосударственных электросетей.
- До сегодняшнего дня, 1 ноября, действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае. При этом ранее по резервной процедуре был проведен аукцион на доступ к межгосударственным электросетям. Почти все пересечения с Беларусью выкупил «Энергоатом».
- Глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из России и Беларуси с ноября.
- Тем временем Совет нацбезопасности и обороны поручил до 15 ноября провести внеплановые проверки компаний-владельцев украинских ТЭС и ТЭЦ на предмет обеспечения станций углем в лицензированном объеме. По данным Минэнерго, 29 октября на складах семи тепловых электростанций не соблюдались гарантированные запасы угля.