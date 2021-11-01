Суд розблокував закупівлю Україною електроенергії з Росії та Білорусі. Постачання очікуються 3 листопада

Окружний адміністративний суд Києва розблокував проведення аукціонів на закупівлю електроенергії з Росії та Білорусі, скасувавши забезпечення позову компанії «ДТЕК Західенерго», яка належить Рінату Ахметову.
Як повідомляє «Укренерго», перші добові аукціони розпочалися вже сьогодні, 1 листопада, а постачання електроенергії очікуються 3 листопада.
Суд задовольнив клопотання Національної комісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що дозволило відновити дію положень Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електромереж.
- До сьогодні, 1 листопада, діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, яка набула чинності в травні. При цьому раніше за резервною процедурою було проведено аукціон на доступ до міждержавних електромереж. Майже всі перетини з Білоруссю викупив «Енергоатом».
- Голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявляв, що Україна не поновлюватиме імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з листопада.
- Тим часом Рада нацбезпеки та оборони доручила до 15 листопада провести позапланові перевірки компаній-власників українських ТЕС та ТЕЦ щодо забезпечення станцій вугіллям у ліцензованому обсязі. За даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи теплових електростанцій не дотримувалися гарантованих запасів вугілля.