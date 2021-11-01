Суд розблокував закупівлю Україною електроенергії з Росії та Білорусі. Постачання очікуються 3 листопада

Окружний адміністративний суд Києва розблокував проведення аукціонів на закупівлю електроенергії з Росії та Білорусі, скасувавши забезпечення позову компанії «ДТЕК Західенерго», яка належить Рінату Ахметову.

Як повідомляє «Укренерго», перші добові аукціони розпочалися вже сьогодні, 1 листопада, а постачання електроенергії очікуються 3 листопада.

Суд задовольнив клопотання Національної комісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що дозволило відновити дію положень Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електромереж.