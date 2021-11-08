Білорусь відмовилася постачати в Україну електроенергію

Білорусь все-таки відмовилася постачати електроенергію в Україну.

Копію повідомлення авторства гендиректора білоруського державного обʼєднання «Беленерго» Павла Дрозда опублікували член колегії Держінспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна та «Цензор.НЕТ».

«ДВО «Беленерго» повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії до ОЕС України [обʼєднана енергетична система України] на підставі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватиметься. Укладання нових рамкових контрактів також не планується», — йдеться у повідомленні Дрозда.

Цього листа отримали компанії-учасники ринку електричної енергії. Причини рішення «Беленерго» не вказані, але Кошарна зазначила, що це «очікувано».

Ймовірно, постачання припиниться вже 9 листопада.