Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Министерство энергетики Беларуси с 21 ноября возобновило поставки электроэнергии в Украину.
Об этом говорится в данных на сайте «Укрэнерго» и в сообщении Минэнерго Беларуси.
По данным «Укрэнерго», сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВТ⋅час. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом между странами.
- Энергосистема Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси, но фактически получить аварийную помощь Украина может только от Беларуси — с РФ у страны нет договора, а энергосистема Молдовы слишком мала для балансировки украинской.
- До 1 ноября в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае. 2 ноября в Украину из Беларуси начались аварийные поставки электроэнергии из-за дефицита мощности в энергетической системе. Поставки были краткосрочными.
- 8 ноября в СМИ появилась информация о том, что Беларусь якобы отказалась продавать электроэнергию Украине, поэтому в ноябре поставки прекратят. Позже в «Белэнерго» опровергли эту информацию, уточнив, что речь шла об изменении условий сотрудничества государственного объединения и определенных компаний.