«Талібан» оголосив про початок виплати боргів із зарплати держслужбовцям в Афганістані

Уряд талібів починає виплачувати борги із зарплати державним службовцям, які не отримували гроші з моменту захоплення влади в Афганістані.
Про це повідомив офіційний представник «Талібану» Забіхула Муджахід на своїй сторінці у Twitter.
«Міністерство фінансів заявляє, що відсьогодні [20 листопада] почнуть виплачувати зарплати державних службовців за останні три місяці», — написав він.
Також у міністерстві запевнили, що відсьогодні зарплата буде регулярною і виплачуватиметься щомісяця.
За словами іншого представника «Талібану» Інамулли Самангані, збори доходів уряду талібів щодня збільшуються.
«Міністерство фінансів заявляє, що за 78 робочих днів останніх трьох місяців ми отримали близько 26,915 мільярда афгані [$288 мільйонів]. Тільки в середу ми зібрали 557 мільйонів афгані [$5,9 мільйона]», — зазначив він на своїй сторінці у Twitter.
- У середині серпня Афганістан захопили таліби, після цього сотні людей почали виїжджати з країни. У столиці тривала масова евакуація дипломатів і громадян інших країн.
- Сполучені Штати заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у США, позбавивши «Талібан» можливості розпоряджатися мільярдами доларів та золотом.
- У жовтні США провели перші перемовини з талібами після захоплення влади в Афганістані. Головними темами були стримування екстремістських угруповань, евакуація громадян США і гуманітарна допомога.
- На початку листопада ісламістський рух «Талібан» заборонив в Афганістані використання іноземної валюти.