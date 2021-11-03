«Талібан» в Афганістані заборонив іноземну валюту

Ісламістський рух «Талібан» заборонив в Афганістані використання іноземної валюти, що може ще більше підірвати економіку. Про це повідомляє BBC. «Економічна ситуація та національні інтереси в країні вимагають, щоб усі афганці використовували афганську валюту [афгані] у своїй торгівлі. «Ісламський Емірат» доручає всім громадянам, крамарям, торговцям, бізнесменам та широкому загалу відтепер проводити всі операції з афганськими грошима та суворо утримуватися від використання іноземної валюти», — йдеться у заяві офіційного представника «Талібану» Забіхулли Муджахіда, яку він оприлюднив 3 листопада.

Зазначимо, що в Афганістані для торгівлі широко використовується долар США, особливо в районах, що межують з іншими країнами. Після того як таліби захопили контроль над країною у серпні, мільярди доларів зарубіжних активів Афганістану були заморожені Федеральною резервною системою США та центральними банками в Європі. Зараз таліби закликають розблокувати закордонні рахунки Афганістану, оскільки країна стикається із серйозною грошовою кризою. Крім цього, раніше гранти з-за кордону фінансували три чверті державних видатків — зараз це припинили.