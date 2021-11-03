»Талибан» в Афганистане запретил иностранную валюту

Исламистское движение «Талибан» запретило в Афганистане использование иностранной валюты, что может еще больше подорвать экономику. Об этом сообщает BBC.
«Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы использовали афганскую валюту [афгани] в своей торговле. Исламский Эмират поручает всем гражданам, лавочникам, торговцам, бизнесменам и широким массам отныне проводить все операции с афганскими деньгами и строго воздерживаться от использования иностранной валюты», — говорится в заявлении официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, которое он обнародовал 3 ноября.
Отметим, что в Афганистане для торговли широко используется доллар США, особенно в районах, которые соседствуют с другими странами. После того, как талибы захватили контроль над страной в августе, миллиарды долларов зарубежных активов Афганистана заморожены Федеральной резервной системой США и центральными банками в Европе. Сейчас талибы призывают разблокировать зарубежные счета Афганистана, поскольку страна сталкивается с серьезным денежным кризисом. Кроме того, ранее гранты из-за границы финансировали три четверти государственных расходов — сейчас и это прекратили.
В прошлом месяце Международный валютный фонд предупредил, что в текущем году экономика Афганистана может сократиться на 30%, что приведет к нищете миллионов людей и вызовет гуманитарный кризис. Фонд также заявил, что экономические проблемы Афганистана могут спровоцировать кризис с беженцами, который коснется соседних стран, Турции и Европы.
Отметим, что Афганистан также страдает от сильной засухи, которая погубила большую часть урожая пшеницы и привела к резкому росту цен. Мировая продовольственная программа ООН предупредила, что миллионы афганцев могут столкнуться с голодом из- за засухи, конфликта и COVID-19.
- Накануне во время переговоров в Москве талибам пообещали гуманитарную помощь от России. Также сотрудничать с талибами готов Китай.
- В начале октября переговоры с талибами провели США. Стороны также обсуждали гуманитарную помощь. «Талибан» при этом никто признавать не хочет, но Путин заявил, что нужно добиться исключения «Талибана» из списка террористических организаций на уровне ООН.