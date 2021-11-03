»Талибан» в Афганистане запретил иностранную валюту

Исламистское движение «Талибан» запретило в Афганистане использование иностранной валюты, что может еще больше подорвать экономику. Об этом сообщает BBC. «Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы использовали афганскую валюту [афгани] в своей торговле. Исламский Эмират поручает всем гражданам, лавочникам, торговцам, бизнесменам и широким массам отныне проводить все операции с афганскими деньгами и строго воздерживаться от использования иностранной валюты», — говорится в заявлении официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, которое он обнародовал 3 ноября.

Отметим, что в Афганистане для торговли широко используется доллар США, особенно в районах, которые соседствуют с другими странами. После того, как талибы захватили контроль над страной в августе, миллиарды долларов зарубежных активов Афганистана заморожены Федеральной резервной системой США и центральными банками в Европе. Сейчас талибы призывают разблокировать зарубежные счета Афганистана, поскольку страна сталкивается с серьезным денежным кризисом. Кроме того, ранее гранты из-за границы финансировали три четверти государственных расходов — сейчас и это прекратили.