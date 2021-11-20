«Драми немає». Президент Болгарії повторив свої слова про «російський Крим»

Президент Болгарії Румен Радев не став відмовлятися від своїх слів про те, що Крим є частиною Росії.

Про це повідомляє болгарський канал bTV.

«Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму — це порушення міжнародного права, але, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці й на цей час Крим належить Росії» — сказав Радев.

Напередодні під час дебатів зі своїм головним суперником на президентських виборах, які відбудуться 21 листопада, Анастасом Герджиковим Радев заявив, що Крим є територією Росії. Він також назвав запроваджені проти Росії санкції «неефективними».

Міністерство закордонних справ викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева, якому заявили про некоректність та неприпустимість висловлювань Радева щодо Криму.

«Слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують із офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах», — наголосили в МЗС України.

Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України та зусиль з деокупації півострова Крим.