На парламентських виборах у Болгарії перемогла партія шоумена та телеведучого

Переможцем дострокових парламентських виборів у Болгарії стала партія телеведучого та співака Славі Трифонова «Є такий народ».
Про це пише видання News.bg.
За результатами підрахунку 100% протоколів, партія «Є такий народ» здобула 24,08% голосів. На другому місті опинився блок ГЄРБ-СДС на чолі з колишнім прем’єром Бойко Борісовим з результатом у 23,51%.
Також до парламенту проходять Болгарська соціалістична партія (13,39%), «Демократична Болгарія» (12,64%), партія турецької меншини «Рух за права та свободи» (10,71%) та партія «Вставай! Мафія геть!» (5,01%).
Таким чином партія «Є такий народ» отримає у складі нового болгарського парламенту 62 мандати, а блок ГЄРБ-СДС — 61.
Після виборів Трифонов заявив, що його політична сила не буде об’єднуватися ні з ким у коаліцію і самостійно формуватиме уряд меншості. Водночас колишній прем’єр Бойко Борісов також зазначив, що переходить в опозицію.
- У квітні 2021 року в Болгарії відбулися парламентські вибори. Перше місце з результатом у 25,8% посіла партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ), але її показники значно знизилися. Загалом до парламенту пройшли 6 партій, більшість з яких виступали проти партії ГЄРБ та її попереднього правління. Через це сформувати коаліцію так і не вдалося.
- У зв’язку з тим, що партії ніяк не могли сформувати коаліцію, президент Болгарії Румен Радев підписав указ про розпуск парламенту.