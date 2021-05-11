Президент Болгарії розпустив парламент і призначив дострокові вибори на липень

Президент Болгарії Румен Радев підписав указ про розпуск парламенту через неможливість призначити уряд.

Про це повідомляє болгарський телеканал Nova.

Також Радев підписав ще два укази. Перший — про призначення дострокових парламентських виборів. Вони відбудуться 11 липня.

Другий — про призначення тимчасового уряду, який діятиме до виборів. Його очолив секретар президента з питань безпеки і оборони Стефан Янев.

Радев розпустив парламент, тому що після попередніх парламентських виборів політсили не змогли сформувати коаліцію та призначити уряд.