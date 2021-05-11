Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы на июль

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента из-за невозможности назначить правительство.

Об этом сообщает болгарский телеканал Nova.

Также Радев подписал еще два указа. Первый — о назначении досрочных парламентских выборов. Они состоятся 11 июля.

Второй — о назначении временного правительства, которое будет действовать до выборов. Его возглавил секретарь президента по вопросам безопасности и обороны Стефан Янев.

Радев распустил парламент из-за того, что после предыдущих парламентских выборов политсилы не смогли сформировать коалицию и назначить правительство.