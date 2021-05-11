Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы на июль

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента из-за невозможности назначить правительство.
Об этом сообщает болгарский телеканал Nova.
Также Радев подписал еще два указа. Первый — о назначении досрочных парламентских выборов. Они состоятся 11 июля.
Второй — о назначении временного правительства, которое будет действовать до выборов. Его возглавил секретарь президента по вопросам безопасности и обороны Стефан Янев.
Радев распустил парламент из-за того, что после предыдущих парламентских выборов политсилы не смогли сформировать коалицию и назначить правительство.
- В апреле 2021 года в Болгарии состоялись парламентские выборы. Первое место с результатом в 25,8% заняла партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), но ее показатели значительно снизились. Всего в парламент прошли 6 партий, большинситво из которых выступали против партии ГЕРБ и ее предыдущего правления. Поэтому сформировать коалицию так и не удалось.