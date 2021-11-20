У США суд повністю виправдав підлітка, який застрелив двох протестувальників Black Lives Matter

У США суд виправдав Кайла Ріттенгауса, який минулого року застрелив двох чоловіків під час заворушень проти жорстокості поліції у Вісконсині.
Про це повідомляє Associated Press.
Ріттенгауса звинувачували в умисному вбивстві, вбивстві з необережності, замаху на умисне вбивство та у «необережній загрозі безпеці». Суд виправдав хлопця за усіма пунктами. Під час судового засідання Ріттенгаус стверджував, що діяв для самооборони.
Інцидент стався 25 серпня 2020 року. На той час 17-річний Ріттенгаус поїхав до Кеноші, щоб «допомогти людям» і «захистити бізнес» на тлі насильницьких протестів. Заворушення виникли після того, як поліцейські скалічили місцевого мешканця, який віз у машині трьох дітей. Того вечора Ріттенгаус вбив двох людей та поранив одного.
Про обставини першого вбивства свідчить відеозапис перехожого та рапорт поліції. Хлопець тікав від одного з протестувальників, який хотів відібрати в нього гвинтівку, і врешті застрелив його на автостоянці, після чого втік.
За Ріттенгаусом погнались інші протестувальники. Хлопець впав, але встиг застрелити ще одного чоловіка, який спробував відібрати в нього зброю, а потім поранив іншого.
- У серпні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп направив до Кеноші федеральні сили та військовослужбовців Національної гвардії через заворушення, які спалахнули після того, як поліцейські поранили у спину 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка, який наразі частково паралізований. Поліцейські заявили, що чоловік був причетний до інциденту, повʼязаного з домашнім насильством. За словами очевидців, Блейк намагався розняти двох жінок, які билися на вулиці.
- Раніше у США, а пізніше по всьому світу, прокотилася хвиля протестів після появи відео, на якому поліцейський душив коліном беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда. Флойд помер, а експертиза підтвердила, що причиною смерті стали дії правоохоронця. Усім причетним поліцейським висунули звинувачення в убивстві. Підозрюваному в удушенні Дереку Шовену загрожує довічне увʼязнення або смертна кара.