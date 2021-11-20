В США суд полностью оправдал подростка, застрелившего двух протестующих Black Lives Matter

В США суд оправдал Кайла Риттенхауса, в прошлом году застрелившего двух мужчин во время беспорядков против жестокости полиции в Висконсине.

Об этом сообщает Associated Press.

Риттенхаус обвинялся в умышленном убийстве, убийстве по неосторожности, покушении на умышленное убийство и в «неосторожной угрозе безопасности». Суд оправдал парня по всем пунктам. В ходе судебного заседания Риттенхаус утверждал, что действовал в порядке самообороны.

Инцидент произошел 25 августа 2020 года. К тому времени 17-летний Риттенхаус поехал в город Кеноша (штат Висконсин), где разворачивались беспорядки, чтобы «помочь людям» и «защитить бизнес» на фоне насильственных протестов. Беспорядки возникли после того, как полицейские искалечили местного жителя, который вез в машине троих детей. В тот вечер Риттенхаус убил двух человек и ранил одного.

Об обстоятельствах первого убийства говорит видеозапись прохожего и рапорт полиции. Парень убегал от одного из протестующих, который хотел отобрать у него винтовку, и наконец застрелил его на автостоянке, после чего скрылся.

За Риттенхаусом погнались другие протестующие. Парень упал, но успел застрелить еще одного мужчину, попытавшегося отобрать у него оружие, а затем ранил другого.