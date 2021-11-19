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«Дія» запустила сайт-шпаргалку про COVID-сертифікати

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Міністерство цифрової трансформації запустило сайт-шпаргалку про всі види COVID-сертифікатів. Там буде зібрана актуальна інформація та відповіді на найпоширеніші питання.

Про це пише пресслужба додатку «Дія».

«У мережі надзвичайно багато матеріалів про СOVID-сертифікати. Щоб не заплутатися, ми створили сайт з актуальною та перевіреною інформацією щодо сертифікатів», — йдеться у повідомленні.

На сайті буде інформація про те:

  • які є сертифікати і чим вони відрізняються;
  • як отримати COVID-сертифікат;
  • скільки діють сертифікати;
  • куди звертатися, якщо отримати документ не вдається.

Уся ця інформація міститиметься на сайті covid19.diia.gov.ua. Також там буде окремий розділ з адресами та часом роботи офлайн-пунктів допомоги.

  • Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також у додатку запустили можливість створити сертифікат про одужання. Незабаром зʼявиться документ про негативний ПЛР-тест і вже є дитячий ковід-сертифікат. Крім цього, Мінцифри спростило отримання сертифікату про вакцинацію — не треба більше крутити головою.