«Дія» запустила сайт-шпаргалку про COVID-сертифікати

Міністерство цифрової трансформації запустило сайт-шпаргалку про всі види COVID-сертифікатів. Там буде зібрана актуальна інформація та відповіді на найпоширеніші питання.
Про це пише пресслужба додатку «Дія».
«У мережі надзвичайно багато матеріалів про СOVID-сертифікати. Щоб не заплутатися, ми створили сайт з актуальною та перевіреною інформацією щодо сертифікатів», — йдеться у повідомленні.
На сайті буде інформація про те:
- які є сертифікати і чим вони відрізняються;
- як отримати COVID-сертифікат;
- скільки діють сертифікати;
- куди звертатися, якщо отримати документ не вдається.
Уся ця інформація міститиметься на сайті covid19.diia.gov.ua. Також там буде окремий розділ з адресами та часом роботи офлайн-пунктів допомоги.
- Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також у додатку запустили можливість створити сертифікат про одужання. Незабаром зʼявиться документ про негативний ПЛР-тест і вже є дитячий ковід-сертифікат. Крім цього, Мінцифри спростило отримання сертифікату про вакцинацію — не треба більше крутити головою.