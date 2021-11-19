«Дія» запустила сайт-шпаргалку о COVID-сертификатах

Министерство цифровой трансформации запустило сайт-шпаргалку обо всех видах COVID-сертификатов. Там будет собрана актуальная информация и ответы на самые распространенные вопросы.
Об этом пишет пресс-служба приложения «Дія».
«В сети очень много материалов о СOVID-сертификатах. Чтобы не запутаться, мы создали сайт с актуальной и проверенной информацией о сертификатах», — говорится в сообщении.
На сайте будет информация о том:
- какие есть сертификаты и чем они отличаются;
- как получить COVID-сертификат;
- сколько действуют сертификаты;
- куда обращаться, если получить документ не удается.
Вся эта информация будет размещаться на сайте covid19.diia.gov.ua. Также там будет отдельный раздел с адресами и временем работы оффлайн-пунктов помощи.
- С 24 сентября на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в приложении была запущена возможность создать сертификат о выздоровлении. В скором времени появится документ об отрицательном ПЦР-тесте и уже есть детский ковид-сертификат. Кроме того, Минцифры упростило получение сертификата о вакцинации — не надо больше крутить головой.