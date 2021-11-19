Facebook дозволить регулювати кількість постів та їхні теми у стрічці

Компанія Meta тестує у своїй соцмережі Facebook функцію управління видачею контенту, яка дозволить користувачам регулювати кількість постів та їхні теми у стрічці, наприклад, бачити менше політики.

Про це повідомляє сайт Meta.

Регулювання зʼявиться у розділі «Налаштування стрічки новин». У налаштування додадуть три нові пункти — друзі та сімʼя, групи, а також сторінки та публічні особи. У кожному пункті користувач зможе вибрати частоту відображення у стрічці певного контенту, обмежувати кількість постів та вибирати їх теми.

Наразі тестування запущено у США, але найближчими тижнями функція зʼявиться у всіх користувачів.