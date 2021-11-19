Facebook разрешит регулировать количество постов и их темы в ленте

Компания Meta тестирует в своей соцсети Facebook функцию управления выдачей контента, которая позволит пользователям регулировать количество постов и их темы в ленте, например, видеть меньше политики.

Об этом соощается на сайте Meta.

Регулировка появится в разделе «Настройки ленты новостей». В настройки добавят три новых пункта — друзья и семья, группы, а также страницы и публичные личности. В каждом пункте пользователь сможет выбрать частоту отображения в ленте определенного контента, ограничивать количество постов и выбирать их темы.

Сейчас тестирование запущено в США, но в ближайшие недели функция появится у всех пользователей.