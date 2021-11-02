Facebook прекращает использование технологии распознавания лиц пользователей

Социальная сеть Facebook перестанет использовать технологию распознавания лиц на фото и видео пользователей по соображениям безопасности.
Об этом пишется в блоге компании.
В Facebook подчеркнули, что прекратят работу этой системы «из соображений конфиденциальности» и удалят более 1 миллиарда «шаблонов распознавания лица», которые были сформированы за многие годы.
В компании заявили, что хотят взвесить все преимущества, а также растущую обеспокоенность вокруг этой технологии. Отмечается, что Facebook в течение многих лет использовала функцию распознавания лица на изображениях, чтобы побуждать людей помечать друзей или членов семьи, а также извещать людей, если другой пользователь загружает их изображения.
- Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия платформы на Meta.
- 5 октября в Сенате США выступила бывшая менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген, которая была информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсичном» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль. Цукерберг назвал это ложью.
- Позже 17 американских и европейских изданий опубликовали архив внутренних документов Facebook, полученных от Хауген. В документах отмечалось, что компания избирательно контролирует контент с насилием, умалчивает о вреде алгоритмов соцсетей для психики человека, а также иногда накладывает цензуру.
- Марк Цукерберг назвал «Досье Facebook» скоординированной клеветой.