Facebook прекращает использование технологии распознавания лиц пользователей

Социальная сеть Facebook перестанет использовать технологию распознавания лиц на фото и видео пользователей по соображениям безопасности.

Об этом пишется в блоге компании.

В Facebook подчеркнули, что прекратят работу этой системы «из соображений конфиденциальности» и удалят более 1 миллиарда «шаблонов распознавания лица», которые были сформированы за многие годы.

В компании заявили, что хотят взвесить все преимущества, а также растущую обеспокоенность вокруг этой технологии. Отмечается, что Facebook в течение многих лет использовала функцию распознавания лица на изображениях, чтобы побуждать людей помечать друзей или членов семьи, а также извещать людей, если другой пользователь загружает их изображения.