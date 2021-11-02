Facebook припиняє використання технології розпізнавання облич користувачів

Соціальна мережа Facebook припинить використовувати технологію розпізнавання облич на фото та відео користувачів з міркувань безпеки.

Про це пише йдеться у блозі компанії.

У Facebook підкреслили, що припинять роботу цієї системи «з міркувань конфіденційності» та видалять понад 1 мільярд «шаблонів розпізнавання обличчя», які були сформовані за багато років.

У компанії заявили, що хочуть зважити всі переваги, а також зростаюче занепокоєння навколо цієї технології. Зазначається, що Facebook протягом багатьох років використовувала функцію розпізнавання обличчя на зображеннях, щоб спонукати людей позначати друзів або членів родини, а також сповіщати людей, якщо інший користувач завантажує їхні зображення.