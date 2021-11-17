Instagram почала вимагати відеоселфі для ідентифікації особи користувача

Соціальна мережа Instagram почала просити користувачів зробити відеоселфі, яке демонструє обличчя з різних кутів, аби підтвердити особу.

Про це пише The Verge.

Скриншоти з подібним повідомленням опублікував британський фахівець і консультант із соціальних медіа Метт Наварра. Видання додає, що соцмережа почала тестувати функцію ідентифікації минулого року, але «згорнула» її через технічні проблеми. Однак у листопаді цього року кілька користувачів повідомили, що Instagram запросила їхнє відеоселфі для перевірки особи.

У своєму акаунті Instagram повідомила, що перевіряє особу користувача в разі «підозрілої активності» — наприклад, якщо користувач швидко поставив багато лайків або підписався «на купу акаунтів за секунди». При цьому соцмережа наполягає, що не використовує технологію розпізнавання облич і запитує відеоселфі, щоб переконатися, що за обліковим записом стоїть реальна людина.