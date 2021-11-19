З 22 листопада у Києві всі заклади освіти відновлять очне навчання

У Києві з 22 листопада відновиться очне навчання у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту.
Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, передає пресслужба.
Таким чином, відновлять роботу заклади спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Також йдеться про заклади фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти.
На початку листопада Кличко заявив, що локдаун у Києві може тривати щонайменше місяць.
- Напередодні Міністерство освіти і науки рекомендувало відновити очне навчання у школах, де всі працівники вакциновані від коронавірусу.
- Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про порушення права дітей на освіту через повсюдне запровадження дистанційного навчання і попросила переглянути рішення.