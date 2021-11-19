С 22 ноября в Киеве все учебные заведения возобновят очное обучение

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА, передает прес-сслужба.

Таким образом, возобновят работу учреждения специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Также речь идет о заведениях физической культуры и спорта, художественных школах и заведениях художественного образования.