J. P. Morgan удвічі погіршив прогноз зростання української економіки в 2021 році

Аналітики з J. P. Morgan удвічі погіршили прогноз зростання української економіки. Раніше вони вважали, що ВВП України за 2021 рік зросте на 4,5%, а тепер — на 2,3%.
Про це пише Інтерфакс.
«Ми різко переглядаємо ВВП на 2021 рік до 2,3% порівняно з раніше очікуваними 4,5%. Ми залишаємо без змін прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 5% і номінальний ВВП на 2021 рік на рекордному рівні $197 млрд (з 2022 року — на рівні $227 млрд)», — вказується в матеріалах J. P. Morgan.
Там зазначили, що озвучені дані про зростання ВВП України у третьому кварталі 2021 року на рівні 2,4% сильно розчарували, оскільки аналітики прогнозували на цей період 6,7% зростання, а Нацбанк давав очікування в 4%.
Водночас аналітики передбачають, що якщо в четвертому кварталі зростання ВВП теж буде слабким, то загальне річне зростання може бути навіть меншим за 2%.
- Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2021 року зріс на 2,4%, як порівняти з третім кварталом 2020 року. Економіка країни відновлюється повільно. Уряд у 2021 році прогнозує зростання економіки України на 4,1%, а Нацбанк — на 3,8%.
- У листопаді Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг прогноз зростання економіки України у 2021 та 2022 роках на рівні 3,5%. Такий самий прогноз дає Міжнародний валютний фонд.