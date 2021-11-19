J.P. Morgan вдвое ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2021 году

Аналитики из J.P. Morgan вдвое ухудшили прогноз роста украинской экономики. Ранее они полагали, что ВВП Украины за 2021 год вырастет на 4,5%, а теперь – на 2,3%.

Об этом пишет Интерфакс.

«Мы резко пересматриваем ВВП на 2021 год до 2,3% по сравнению с ранее ожидаемыми 4,5%. Мы оставляем без изменений прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 5% и номинальный ВВП на 2021 год на рекордном уровне в $197 млрд (с 2022 года — на уровне $227 млрд)», — указывается в материалах J.P. Morgan.

Там отметили, что озвученные данные о росте ВВП Украины в третьем квартале 2021 года на уровне 2,4% сильно разочаровали, поскольку аналитики прогнозировали на этот период 6,7% роста, а Нацбанк давал ожидания в 4%.

В то же время аналитики предполагают, что если в четвертом квартале рост ВВП тоже будет слабым, то общий годовой рост может быть даже менее 2%.