J.P. Morgan вдвое ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2021 году

Аналитики из J.P. Morgan вдвое ухудшили прогноз роста украинской экономики. Ранее они полагали, что ВВП Украины за 2021 год вырастет на 4,5%, а теперь – на 2,3%.
Об этом пишет Интерфакс.
«Мы резко пересматриваем ВВП на 2021 год до 2,3% по сравнению с ранее ожидаемыми 4,5%. Мы оставляем без изменений прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 5% и номинальный ВВП на 2021 год на рекордном уровне в $197 млрд (с 2022 года — на уровне $227 млрд)», — указывается в материалах J.P. Morgan.
Там отметили, что озвученные данные о росте ВВП Украины в третьем квартале 2021 года на уровне 2,4% сильно разочаровали, поскольку аналитики прогнозировали на этот период 6,7% роста, а Нацбанк давал ожидания в 4%.
В то же время аналитики предполагают, что если в четвертом квартале рост ВВП тоже будет слабым, то общий годовой рост может быть даже менее 2%.
- Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Экономика страны возобновляется медленно. Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%, а Нацбанк – на 3,8%.
- В ноябре Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2021 и 2022 годах на уровне 3,5%. Такой же прогноз дает Международный валютный фонд.