МВФ ухудшил прогноз восстановления украинской экономики

Международный валютный фонд ухудшил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году. Вместо 4% роста ВВП там считают, что он вырастет на 3,5%.

Об этом пишет Интерфакс.

В то же время МВФ улучшил свой прогноз для Украины на 2022 год. Ранее там прогнозировали рост ВВП на 3,4%, а теперь — на 3,6%.

Также ухудшили и прогнозы по инфляции. По мнению МВФ, инфляция в Украине в 2021 году составит 9,5% (прогнозировали 7,9%), а в 2022 году — 7,1% (прогнозировали 6,8%).